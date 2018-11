Nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Arenzano l’altra notte hanno fermato e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un 31enne nato in Romania e residente nel Comune del Ponente genovese.

Lo straniero è stato controllato alla guida della sua auto ed è risultato positivo all’alcoltest.

I militari gli hanno ritirato i documenti di guida, mentre la vettura è stata affidata a terze persone.