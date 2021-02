Approvato odg, Riolfo e Mai: no a chiusura distaccamenti Polstrada Sanremo e Finale L.

“No alla chiusura dei distaccamenti della Polizia Stradale a Sanremo e Finale Ligure.

In tal senso, anche a seguito dell’incontro che abbiamo avuto oggi a margine della seduta consiliare con i rappresentanti del sindacato di Polizia, l’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta ad attivarsi presso le competenti sedi a livello ministeriale per scongiurare la paventata chiusura dei due reparti della Polstrada, indispensabili per garantire la sicurezza e la legalità in un territorio che è caratterizzato non solo da importanti flussi di traffico veicolare, ma anche da una forte presenza di fenomeni di criminalità”.

Lo hanno riferito stasera i consiglieri regionali della Lega Mabel Riolfo e Stefano Mai.