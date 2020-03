Ansaldo Energia proroga chiusura stabilimento fino al 29 marzo

Ansaldo Energia ha comunicato di aver completato le opere di sanificazione dello stabilimento, nel rispetto del protocollo tra Governo, Confindustria e parti sociali.

Pur essendoci le condizioni per riprendere l’attività, però, ha ritenuto di prorogare la chiusura per un’altra settimana per riavviare la produzione lunedì 30 marzo, in modo da “contribuire a ridurre il numero di persone circolanti, per responsabilità verso i propri lavoratori e il Paese.” Ansaldo Energia, precisa che “garantirà la continuità operativa attraverso mirate attività di smart working e specifiche attività di manutenzione e assistenza sulle centrali elettriche, per assicurarne la piena operatività, per non pregiudicare gli standard di sicurezza e qualità del servizio elettrico nazionale, ancora più importante nella situazione di emergenza in cui si trova il Paese”.

Terminata l’emergenza verrà ripresa l’attività con l’azienda che garantito il rispetto delle consegne previste.