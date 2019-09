Annullato lo spettacolo al Politeama Real Illusion

GAETANO TRIGGIANO. REAL ILLUSION – Tour 2019

ANNULLATO LO SPETTACOLO DELL’ILLUSIONISTA IN PROGRAMMA IL 21 SETTEMBRE A GENOVA

Per motivi tecnici è stato annullato lo spettacolo di Gaetano Triggiano “Real Illusion” – Tour 2019, in programma il 21 settembre al Politeama Genovese di Genova.

Per il rimborso dei biglietti è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto entro e non oltre il 14 ottobre 2019. Se l’acquisto è stato effettuato su Ticketone on line o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti con tutti i dettagli per il rimborso.

Per maggiori informazioni: Duemilagrandieventi

http://www.duemilagrandieventi.it/ – tel. 010 5221001