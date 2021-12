Annullato il Presepe vivente di Camogli

Ascot: il nuovo dl con le ulteriori misure previste non ne consentono la realizzazione

L’iniziativa “Il Natale prende VITA”, il Presepe Vivente di Camogli, precedentemente in programma il prossimo 5 gennaio, è stato annullato.

Lo comunicano con rammarico l’Asco di Camogli. “Sarebbe stata una straordinaria rappresentazione teatrale intorno al porticciolo di Camogli nel più bel palcoscenico a cielo aperto, che avrebbe ricreato la magica atmosfera della nascita di Gesù Bambino e dell’arrivo dei Re Magi. Le condizioni pandemiche e le nuove disposizioni dell’ultimo decreto legge con le ulteriori misure previste per il contenimento della diffusione Covid-19 non ne consentono la realizzazione”, si legge in una nota.

“Rimane comunque il tangibile ricordo della suggestione che ASCOT è riuscita a trasmettere la sera del 24 dicembre quando, in occasione della Santa Messa, nella grotta sotto la maestosa scalinata della Basilica di Santa Maria Assunta, è andata in scena una straordinaria Natività, grazie alla collaborazione dell’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli con il Comune di Camogli, la Camera di Commercio di Genova, la Pro Loco e gli altri Enti ed associazioni cittadine.”

Nella grotta in piazza Colombo, per tutto il periodo delle festività, si potrà comunque continuare a visitare “La Natività” già ideata da Giulia Pirchi e Lorenzo Ghisoli con la collaborazione del Falegname Andrea Costa. È semplice, lineare e stilizzata, con i colori che sembrano presi in prestito dalle facciate delle caratteristiche case liguri.

Giuseppe e Maria ed un pastore osservano con trepidazione il miracolo del piccolo nato appena giunto, protetti da una grande Stella Cometa e ai piedi i sassi della spiaggia di Camogli, inconfondibili.