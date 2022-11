ANLA Liguria a palazzo Tursi per ricordare il dottor Dino Pesce, primo medico morto a Genova per covid, a 73 anni, nel marzo del 2020

ANLA Liguria a palazzo Tursi per ricordare il dottor Dino Pesce, consegnerà domani, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi.

Ad organizzare la cerimonia il Comitato per i Riconoscimenti ANLA Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova, la Regione Liguria e la Asl3. Verrà consegnato anche un riconoscimento alle strutture dei pronto soccorso degli ospedali di Genova Evangelico Voltri, Galliera, San Martino, Villa Scassi, e alle lavoratrici e lavoratori che vi operano, “visto l’enorme e onorevole lavoro svolto dal 2020 ad oggi a causa del Covid19”.

Domani a palazzo Tursi si svolgerà anche una tavola rotonda, moderata da Matteo Dell’Antico, a cui parteciperanno gli assessori all’Ambiente Matteo Campora e alle Politiche sociali Lorenza Rosso per il Comune di Genova; l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, la dottoressa Marta Caltabellotta e il dottor Alessandro Rollero di Asl3; il presidente di ANLA Liguria Cesare Calzolari e il presidente nazionale Edoardo Patriarca.

Sarà l’occasione anche per ricordare il lavoro svolto negli anni da ANLA, che dal 1949 opera per la difesa dei diritti e della dignità delle persone anziane e per il miglioramento dei rapporti intergenerazionali, con l’obiettivo di valorizzare, nei rapporti aziendali, la fedeltà, l’esperienza e la professionalità dei lavoratori anziani, per formare quel “sentimento di squadra” dal ANLA trae la sua forza.