Andrea Pucci al Porto Antico di Genova nell’ambito di EstateSpettacolo 2021. Il 7 settembre all’Arena del Mare con “Il meglio di…”.

Andrea Pucci al Porto Antico di Genova. In scena la comicità.

Hanno dovuto aspettare un mese i fan di Andrea Pucci per vederlo a Genova dopo la cancellazione dello show del 4 agosto, ma il cabarettista milanese sarà sul palco dell’Arena del Mare alle 21 di martedì 7 settembre con il suo nuovo one man show “Il meglio di…”, un work in progress che ripercorre fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre, sempre accompagnato dalla Zurawski live band, in questi anni fino a oggi grazie anche alla sua straordinaria capacità di rendere partecipe il pubblico.

Monologhi e satira sullo sfondo di costume e società moderna, ma anche grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta in prima persona sia quella derivata da uno sguardo attento a ciò che lo circonda.

Andrea Baccan (in arte Pucci)

Nato a Milano il 23/08/1965 dove a tutto oggi vive.

Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche.

In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano, poi la svolta radicale dopo la partecipazione come concorrente alla stagione 1993-94 della trasmissione La sai l’ultima? (stagione 1993-94).

Poi le partecipazioni a “Quelli che il calcio”, Buona Domenica e Colorado Café a sancirne il successo.

Info biglietti: Gold € 55,00, I settore € 50,00, II settore: € 45,00, III settore € 40,00. Prevendite su www.ticketone.it

Info e partner di EstateSpettacolo 2021

www.portoantico.it #estatespettacolo 2021

Official partner sono Unicredit e Basko, facility management partner Rekeep. EstateSpettacolo 2021 ha il patrocinio della Rai.

*****

Attenzione: a partire dal 6 agosto 2021 per partecipare agli spettacoli sarà OBBLIGATORIO essere in possesso di:

– certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2

OPPURE

– certificazione attestante la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

OPPURE

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

*****

Gli eventi di EstateSpettacolo 2021 dopo il 7 settembre:

• 9 – 12 settembre: Piazza delle Feste – Music Expo

• 11 settembre: Isola delle chiatte – Electropark – Alberto Brutti pres. Karu

• 18 settembre: Isola delle chiatte – Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

• 25 Settembre: Isola delle chiatte – Electropark – Bo!led pres. Different, Us