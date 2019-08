Andrea Di Marco conquista Vado Ligure

Sabato 16 Agosto, presso i Giardini a Mare di Vado Ligure, Andrea Di Marco ha intrattenuto con il suo spettacolo, un vasto pubblico.

Uno spettacolo in cui il comico genovese canta, suona e diverte il pubblico, grazie all’energia che sprigiona il suo show, un continuo gioco che usa la musica come materia prima.

Andrea Di Marco prende le canzoni, le strappa, le stropiccia e le incasina, per una serata all’insegna del puro divertimento.

Di canzone in canzone, c’è tempo anche per le riflessioni sui dialetti della nostra penisola, che partono dal racconto della nonna siciliana, “incantata” davanti alle televonovelas delle quali faceva il riassunto ai nipoti e continua attraverso gli stornelli romani e la “drammaturgia” napoletana.

Per ogni dialetto c’è una conformazione morfologica del viso: i romani hanno il mento sporgente, i napoletani le sopracciglia cadenti, i piemontesi la bocca ristretta… e rivelano la bravura mimica di Di Marco.

Tanto successo anche per il suo ruolo come fondatore del partito “Movimento Estremista Ligure”, con i suoi monologhi ed i suoi mugugni contro i turisti, soprattutto quelli milanesi ed il suo motto che lo identifica ovunque “Milano Suca!”

L’artista, riduttivo definirlo solo ‘comico’, arriva da anni di cabaret, da spettacoli in giro per l’Italia partendo dalla scuola genovese.

Andrea Di Marco è un volto storico di programmi televisivi come Zelig, Bulldozer e delle trasmissioni della Gialappa’s Band, autore di “Striscia la Notizia”, nonché membro della formazione originaria dei Cavalli Marci. (Alcune foto del suo spettacolo a Vado Ligure di Laura Candelo)

Laura Candelo