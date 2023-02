Andrea Di Marco con Stonato! al Teatro Comunale di Cicagna

Andrea Di Marco presenta STONATO! al Teatro Comunale di Cicagna che in questi 2022/2023 festeggia la sua Dodicesima Stagione Teatrale

Andrea Di Marco con STONATO! monologhi e canzoni senza prendere fiato: una comicità intelligente sabato 4 marzo 2023 ore 21

Torna al Teatro Comunale di Cicagna sabato 4 marzo 2023 ore 21, in un Comic Bazar d’eccezione, un volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, comico, musicista, autore, attore, fondatore dell’insuperabile format Bruciabaracche Show campione di incasso nelle serate di comicità genovesi, Andrea Di Marco con il suo spettacolo STONATO! monologhi e canzoni senza prendere fiato.

Durante una canzone in uno spettacolo a Reggio Emilia, nel pieno della concentrazione e del trasporto emotivo – avevo anche gli occhi chiusi – uno spettatore mi grida “Stonato!”. In quel momento il mondo per me si ferma ed esiste solo lui. Mi passa davanti tutta la vita, e lui. Ho continuato lo spettacolo con il pilota automatico ma ogni mia sinapsi era a pensare a quella parola così diretta, così cruda. Ricordo sono morto in un momento (questa non è mia).

Ma se fosse stato invece un complimento?

STONATO! È lo spettacolo che fa di quell’aggettivo un complimento.

I cliché sociali, gli stereotipi, i luoghi comuni sono una sorta di spartito sempre intonato su una sola musica, la solita, trita e ritrita. Stonare rispetto a quello spartito ha una funzione liberatoria e catartica.

In STONATO! vanno in scena monologhi e canzoni, perché è la ricerca del comportamento e del pensiero che sgretola la solidità dei cliché: quali sono le virtù e i vezzi della mia generazione? E di quelle più giovani, dei 30enni, dei teenagers?

E Andrea Di Marco dice: “Aspetto di vedervi ridere, divertirvi e cantare insieme a me, sperando di ricevere da voi alla fine dello spettacolo un bel sonoro STONATO!”

Andrea Di Marco canta, suona, a volte prova a ballare… ma soprattutto fa ridere!

Volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, fa parte del cast di “Quelli che il calcio e…”, condotto da Simona Ventura ed è la colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest, inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Rufus Nocera. Continua a creare tormentoni da milioni di visualizzazioni su Facebook, Instagram e YouTube, come il “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, le lezioni di “Italian Inglish” e quelle di Zeneise.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.