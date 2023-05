Andersen, in programma Mammadimerda. Pistacchi: stavolta si è passato il segno

Sono uscite le prime due “anticipazioni” dell’Andersen Festival. Fa paura pensare cosa sarà il resto della programmazione “completa”, di cui tanto si vantano il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo.

Il 10 giugno il Festival propone ai bambini l’evento dal titolo “Mammadimerda”, uno spettacolo di Sarah Malnerich e Francesca Fiore.

“Basterebbe il titolo a capire che stavolta si è passato il segno – ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra Sandro Pistacchi – ma non mi sono voluto fermare al titolo, che di per sé già sarebbe stato poco indicato per un Festival che si dice dedicato ai bambini.

Le due artiste, sulla cui qualità nulla ho da obiettare, raccontano cosa sia il loro spettacolo su un blog sconsigliato ai minori di anni 18. Per accedervi occorre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenni.

Il contenuto del blog, che presenta l’evento, dà la conferma dei timori. La stessa introduzione conferma che il materiale ‘non è politicamente corretto, non produce cultura, non fa informazione. Non è roba per bambini, non è neppure cultura’.

Lo dicono le stesse autrici.

Non si discute la qualità artistica dello spettacolo. Non si tratta di essere bacchettoni. Si tratta di preservare i bambini da eventi a loro quantomeno sconsigliati.

Questo invece è l’Andersen Festival, o meglio questo è ciò cui è stato ridotto il Premio Andersen, ormai evento collaterale a un contenitore dove i bambini sono bombardati da discorsi e parole da adulti. A partire da ‘Mammadimerda’. Dicono sia un “esilarante rito collettivo”, c’è poco da ridere. E poi vengono pure a parlare di sostegno alle famiglie”.