Ancora un’aggressione nel carcere di Sanremo. La denuncia di USPP Liguria

Nella serata di sabato 2 ottobre si è registrato l’ennesimo atto di violenza nel carcere di Sanremo. Lo denuncia l’USPP Liguria.

A farne le spese i pochi poliziotti penitenziari presenti nel reparto che con estrema difficoltà sono riusciti a sedare una rissa tra due detenuti ristretti nella stessa cella, evitando così il peggio.

La nostra piena solidarietà va al collega ferito portato in pronto soccorso e dimesso con dieci giorni di prognosi.

Purtroppo quello che è successo descrive perfettamente la drammatica realtà penitenziaria italiana – dichiara Guido Pregnolato, segretario dell’USPP Liguria – la situazione nelle carceri è fuori controllo e i numeri di eventi critici in Liguria ne sono la conferma.

Una certa politica nel corso degli anni ha distrutto il Corpo di Polizia Penitenziaria che non è più in grado di garantire l’ordine e la sicurezza nelle sezioni detentive.

I baschi azzurri, sotto organico, non possono fronteggiare a mani nude, solo con il coraggio e la penna nel taschino, una popolazione detenuta sempre più violenta.

Per questo motivo l’USPP Liguria aderisce allo stato di agitazione nazionale, interrompendo le trattative a livello distrettuale e periferico.

Se non ci saranno provvedimenti si prospetta un autunno molto caldo per l’Amministrazione Penitenziaria che deve iniziare seriamente a tutelare l’incolumità fisica e psicologica del personale, i poliziotti non sono dei “pungiball” in balia dei delinquenti! In linea con la Segreteria Nazionale e il Presidente Giuseppe Moretti siamo pronti a scendere in piazza e a qualsiasi altra iniziativa democratica per ridare dignità a donne e uomini dello Stato, con il nostro motto: salviamo la Polizia Penitenziaria.