Ancora grande musica, domani a Villa Bombrini

Dopo l’evento con Sorah Rionda da l’Havana, venerdì 11 settembre alle 20:30 a Villa Bombrini si esibirà per il Festival Musicale del Mediterraneo L’Orchestra da Tre Soldi

Un modo originale e coinvolgente per approfondire la storia dell’America e le sue migrazioni elaborate proprio dalla formazione che parte idealmente dal nume tutelare Kurt Weill (celebre appunto l’Opera da Tre Soldi) per far viaggiare in note lo spettatore con raffinati arrangiamenti. Non mancheranno composizioni originali, in grado di superare ogni stilema, seppur con la coerenza di un fil rouge musicale lungo tutto il concerto.

L’Orchestra da Tre Soldi, attiva dal 2002 e fondata da Matteo Castellan, Gianni Gilli e Massimiliano Gilli, ha partecipato ad alcune tra le principali rassegne musicali nazionali e internazionali, tra cui: Suoni d’acqua a Mendrisio (Svizzera, 2018), Festival d’Automne de Briancon (Francia 2015), Conservatoire de Valbonne (Francia 2015), Festival Taste&Sound (Langhe 2015), JazzAltro (varie edizioni), Festival Internazionale della Pigna (Sanremo 2006, trasmesso da RAIUNO), Stagione sinfonica dell’ Orchestra Sinfonica di Sanremo (2005, 2007 e 2010), Sibiu Thalia Hall (Romania 2010), XXXII Round Table on Humanitarian Law (Sanremo 2009), EuropaFest Bucarest (Romania 2010), Festival Letteraltura (Verbania 2015), Festival della Parola “Les Mots” (Aosta 2014), Pescara International Music Festival (2014), Teatro Giacosa di Ivrea (2012), Fonti Sonore in Villa d’Este (Tivoli 2008), Torino Capitale mondiale del libro (2007), Festival Poiesis (Monza 2007), Teatro Alfieri (Torino 2006), Villa Balbianello (Lenno, lago di Como 2008).

LA SCHEDA

C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA

In collaborazione con il Festival di Perinaldo

L’ORCHESTRA DA TRE SOLDI – Italia

L’Orchestra da Tre Soldi ha celebrato la sua decennale attività con la presentazione della seconda uscita discografica “Volume II”, pubblicata da Abeat records. Il lavoro presenta brani inediti composti dall’Orchestra e rivisitazioni di autori quali K. Weill, H. Villa Lobos e X. Montsalvatge. Frutto della ricerca musicale di Gianni Gilli, Matteo Castellan e Massimiliano Gilli, i brani incisi spaziano dalle suggestioni della musica sudamericana al minimalismo fino al folklore mitteleuropeo abbattendo le barriere stilistiche tra generi. L’Orchestra da Tre Soldi propone un’offerta musicale eccezionale per originalità, qualità di esecuzione ed efficacia comunicativa. Un’originalissima fusione tra jazz, suggestioni classiche, echi di musica popolare da tutto il mondo. Molti, acclamatissimi concerti in quasi dieci anni di attività ne fanno una delle più interessanti formazioni del panorama musicale italiano.

Matteo Castellan fisarmonica; Massimiliano Gilli violino; Gianni Gili clarinetto; Elena Urru voce solista; Paola Secci violoncello; Pietro Ballestrero chitarra e Paolo Grappeggia contrabbasso.