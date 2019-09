Anche quest’anno tornano “I Martedì de A Compagna”

Martedì 1 ottobre 2019 alle ore 17.00 in piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, A Compagna organizza l’incontro pubblico sul tema«L’amministrazione della regione Liguria a cura dell’On.Giovanni Toti.

A Compagna nell’ambito delle conferenze I Martedì de A Compagna, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il II appuntamento del ciclo 2019-2020: On. Giovanni Toti: «L’amministrazione della Regione Liguria».

INGRESSO LIBERO

Anche quest’anno l’inaugurazione de “I Martedì de A Compagna” (che avviene oggi e non il 24/9 per impegni del nostro ospite) è affidata a un amministratore pubblico affinché possa spiegare alla Compagna e alla città gli indirizzi amministrativi e legislativi che l’amministrazione in carica sta intraprendendo.

Sono molto contento che quest’anno l’ospite de A Compagna sia il presidente della Regione Liguria on. Giovanni Toti perché il Presidente, giunto alla fine del suo mandato, potrà presentare alla Compagna un bilancio realistico di come abbia amministrato la Liguria, di quali risultati positivi possa vantarsi e di quali cose non sia riuscito a concretizzare nonostante l’impegno.