Anche i ragazzi di Luna Blu a GIOIA Festival la rassegna culturale spezzina organizzata dal Comune di Arcola e RES

I prossimi 8 e 9 settembre – ci saranno anche i ragazzi di Luna Blu, una realtà unica nel panorama spezzino, una casa vacanze con ristorante annesso aperto a ragazzi autistici di ogni età e alle loro famiglie.

Realizzata nel quartiere di Migliarina alla Spezia nel 2017 da Fondazione AUT AUT E.T.S. – costituita da Fondazione Carispezia, A.G.A.P.O. Odv e Fondazione Il Domani dell’Autismo E.T.S. – Luna Blu ha come obiettivo l’inserimento di giovani adulti con autismo nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore turistico.

I ragazzi di A.G.A.P.O, insieme a Roberto Barichello, presidente, Laura Gecchele, insegnante e volontaria, Giuliana Meneghini, ceramista, e Marco e Luisa Stretti, responsabili, saranno presenti a Trebiano nella giornata di venerdì 8 settembre, dalle ore 16.30 fino a tarda sera con uno stand di esposizione e vendita degli oggetti di artigianato da loro realizzati, e il cui ricavato servirà all’associazione stessa per continuare la propria opera di auto finanziamento. In mostra e vendita, ceramiche dipinte come piatti, vasi, coppette, bassorilievi e quadri.

I ragazzi di Luna Blu, all’interno della stessa struttura ricettiva, partecipano infatti a corsi per imparare a lavorare la creta, oltre a seguire laboratori di cucina, pasticceria, ristorazione e accoglienza alberghiera, seguiti da personale specializzato.