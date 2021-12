AMT, variazioni linee urbane 13, 477 e 481. Provinciali 15, 25 e M1

AMT, variazioni linee urbane 13, 477 e 481 e provinciali 15, 25 e M1.

AMT Genova, variazioni temporanee di percorso domenica 19 dicembre, delle linee a seguito dell’interdizione veicolare di alcune vie di Molassana, dalle ore 7.30 fino a cessate esigenze.

Le linee urbane 13, 477 e 481 e provinciali 15, 25 e M1 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti al termine di via Emilia, proseguiranno sulla nuova strada spondale, ponte Fleming, rotatoria Molassana dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Centro: i bus, giunti alla prima rotatoria di via Molassana, proseguiranno per ponte Fleming, via Adamoli, Lungobisagno Dalmazia, Lungobisagno Istria, ponte Monteverde, via Piacenza dove riprenderanno regolare percorso.



• Linea 477

Direzione via San Felice: i bus, giunti in via Geirato, non svolteranno in via Bernardini, ma proseguiranno per via Geirato, effettueranno la rotatoria, quindi percorreranno via Molassana dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Geirato: percorso regolare.



• Linea 481

Direzione Costa di Pino: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Emilia, proseguiranno sulla nuova strada spondale, ponte Fleming, rotatoria e capolinea regolare in largo Boccardo.

Linee provinciali 15 Chiavari – Genova, 25 Torriglia – Genova e M1 Genova – Montoggio – Laccio.

Direzione centro: i bus, giunti alla rotatoria di Molassana, proseguiranno per ponte Fleming, via Adamoli, Lungobisagno Dalmazia, Lungobisagno Istria, ponte Monteverde, via Piacenza dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione monte: i bus, giunti al termine di via Emilia, proseguiranno sulla nuova strada spondale, ponte Fleming, rotatoria Molassana dove riprenderanno regolare percorso.