AMPHIBIA La vita tra due mondi di rane, rospi e salamandre dal 25 novembre 2023 al 26 maggio 2024 Museo“G. Doria” Via Brigata Liguria

Gli Anfibi conducono una vita affascinante, sospesa tra due mondi: le uova sono legate all’ambiente umido e spesso deposte in acqua; in molti casi da queste fuoriescono larve, che negli Anuri prendono il nome di girini, con branchie e

appendici per nuotare.

Dopo un certo periodo, le larve compiono una metamorfosi diventando adulti dotati di polmoni per vivere sulla terraferma. Anche la pelle degli

Anfibi, così sottile e permeabile, è speciale, perché consente loro di assorbire l’ossigeno e l’umidità ambientale, pertanto alcune specie sono del tutto prive di polmoni.

La storia degli Anfibi è cominciata circa 300 milioni di anni fa, quando le prime forme popolavano le paludi del Carbonifero, ben prima della diffusione dei dinosauri.

Hanno conosciuto un grande successo colonizzando quasi ogni ambiente naturale terrestre in cui siano presenti acque dolci.

Purtroppo, oggi sono il gruppo di vertebrati più minacciato a livello mondiale a causa delle attività umane: secondo la IUCN, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, delle 8000 specie di Anfibi viventi circa il 41% sono minacciate e almeno 37 si sono già estinte.

La mostra AMPHIBIA.

La vita tra due mondi di rane, rospi e salamandre

racconta il mondo degli Anfibi con una selezione di animali vivi molto speciali presentati all’interno di grandi terrari arredati che riproducono l’ambiente naturale delle specie ospitate (tutti gli esemplari sono nati in cattività).

L’intera mostra è illustrata da fotografie in grande formato e da proiezioni video dei curatori Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, biologi, fotografi professionisti e autori di diverse esposizioni scientifiche.

La mostra AMPHIBIA è curata da Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli ed è realizzata insieme a: Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”; UnitàComunicazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Amici del Museo Doria.

Orario: da martedì a domenica, dalle ore 10 alle 18,30.

Biglietti: ingresso intero € 6,00; ingresso ridotto € 4,00; ingresso scolaresche

€ 3,00 a studente.