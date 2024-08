Amiu per i dipendenti, avanti con la contrattazione e premi di produttività

Presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi: “Ambiente di lavoro più equo e produttivo”

Amiu Genova si conferma un’azienda all’avanguardia nella gestione delle risorse umane.

Grazie a un innovativo accordo sindacale siglato nel 2023, i dipendenti hanno potuto beneficiare di importanti vantaggi economici e fiscali legati alla loro produttività.

Premi di produttività e riduzione delle tasse

Il cuore dell’accordo è rappresentato dal premio di produttività, erogato ai dipendenti in base al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, come l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione delle assenze per malattia.

Questo sistema ha permesso di ridurre l’aliquota IRPEF applicata ai premi dal 27% al 5%, garantendo un significativo aumento del potere d’acquisto dei lavoratori.

Collaborazione sindacale e Commissione paritetica bilaterale

La collaborazione tra azienda e sindacati è stata fondamentale per la realizzazione di questo accordo.

L’istituzione di una Commissione Paritetica Bilaterale, prevista dalla normativa vigente, ha favorito un dialogo costruttivo e trasparente tra le parti sociali, consentendo di individuare insieme le migliori soluzioni per migliorare le condizioni di lavoro e raggiungere gli obiettivi aziendali.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova, ha sottolineato “l’importanza di questo accordo per creare un ambiente di lavoro più equo e produttivo”.

Bruno Moretti, direttore del personale, ha evidenziato come “la Commissione paritetica bilaterale rappresenti uno strumento fondamentale per un dialogo continuo tra azienda e lavoratori”.