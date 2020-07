Amiu: interventi di accurata pulizia nelle strade di Recco

L’Amministrazione comunale del Comune di Recco ha richiesto alla società l’Amiu un servizio straordinario di spazzamento delle principali vie della città unitamente ad una razionalizzazione dei servizi di pulizia.

Gli operatori Amiu, nei prossimi giorni svolgeranno un’accurata attività, utilizzando mezzi meccanici, in Piazza Ricina, via Bianchi, via Venezia, via Liceti dall’intersezione con via san Giovanni Battista, alla congiunzione con via Valleverde, via Trieste, via Marconi, in via alla Stazione e in piazzale della Stazione.

Lungo le strade oggetto dell’intervento di pulitura, 48 ore prima dell’inizio sarà collocata la segnaletica stradale di divieto di sosta per permettere un regolare ed efficace svolgimento dello spazzamento. Dalla prossima settimana, inoltre, con due mezzi meccanici in azione, la città sarà interessata da un’operazione di spazzamento quotidiano delle strade, dei marciapiedi e dei porticati, portando a uno standard settimanale futuro.

Il piano di pulizia concordato con Amiu prevede oltre al lavaggio a caldo, da fare periodicamente, un costante passaggio dell’idro-pulitrice, con l’obiettivo di migliorare l’igiene nelle strade del centro e delle frazioni.

«Per rendere la città più pulita e più bella occorre il contributo di tutti – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – facciamo quindi appello affinchè i cittadini siano rispettosi delle regole e dei divieti. Il nostro obiettivo è quello di dare un’immagine diversa di Recco, anche in occasione dell’intenso calendario di eventi che stiamo ospitando, ma per fare ciò occorre necessariamente la collaborazione di tutti».ABov