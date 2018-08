Amichevole: Savona-Bra 2-2, ottimo pari per i liguri

Questo pomeriggio a Cherasco un bel Savona pareggia 2-2 con il Bra.

Un Savona sempre più brillante, dopo i carichi di lavoro del ritiro estivo, ha espresso buone trame di gioco andando due volte in vantaggio. Al 12° minuto azione di ripartenza con Grani che apre per Tognoni che mette un delizioso pallone sulla testa di Bacigalupo che insacca. Poco dopo Venneri ancora di testa sfiora il 2-0. Sul finale del tempo arriva il Gol del Bra con una conclusione davvero imprendibile da fuori area dove Gallo non può davvero nulla.

Nella ripresa il Savona tiene il pallino del gioco e sfiora il gol più volte, l’occasione più importante è quella di Bartolini che colpisce il palo. Al 38° minuto punizione battuta veloce dallo stesso Bartolini che serve Aretuso, cross in mezzo per Piacentini che non sbaglia. Dopo 2 minuti arriva il pareggio dei padroni di casa, azione sulla fascia, palla in mezzo che viene spizzata da un difensore biancoblù e fissa il risultato sul 2-2.

La ripresa degli allenamenti sarà giovedì 16 agosto nel pomeriggio a Cairo.