Alta Via Stage Race Formula Week End, la gara a tappe per tutti

Alta Via Stage Race ripercorre in parte l’itinerario della spettacolare Alta Via dei Monti Liguri, che attraversa la Liguria snodandosi lungo il crinale spartiacque.

Se è vero che la formula Hero è la versione classica di Alta Via Stage Race, alla portata dei biker più preparati fisicamente e mentalmente, con la formula Week End il sogno di una avventura in mountain bike di più giorni diventa sì più abbordabile ma senza sminuire il valore dell’impresa personale.

Per alcuni rappresenterà la porta d’ingresso in questo fantastico mondo dove sport e natura si incontrano e si fondono. Per altri invece diventerà l’impresa sportiva della propria carriera agonistica.

AVSR formula Week End rimane in ogni caso una gara a tappe di tre giorni, correndo a scelta le prime o le ultime. Chi sceglierà la prima opzione – dal 12 al 14 giugno – prenderà parte anche al prologo previsto nel tardo pomeriggio di sabato 11 giugno. Indipendentemente dalla scelta, questa rimane una gara che va preparata e gestita in modo attento, ripresentando tutti gli aspetti sportivi e avventurosi della formula Hero.

I concorrenti vivranno al 100% l’atmosfera del villaggio gara, un vero e proprio microcosmo fatto di amicizie che si creano e si cementano, prevalendo sul puro aspetto competitivo. Per tornare sui sentieri di casa rafforzati da un’esperienza in sella, vissuta tra una tappa e l’altra, assolutamente memorabile.

La modalità di iscrizione è Solo o Coppia. Le categorie ammesse sono Open 19-34, Open 35-49 e Open 50+, con classifiche assolute per Solo Uomini, Solo Donne, e Coppie. Sono anche previste le classifiche di categoria, in base al genere e all’età.

Il numero massimo di partecipanti è limitato 25, la quota d’iscrizione individuale è di 347 €.

Iscrizioni: https://altaviastagerace.it/iscrizione/

www.altaviastagerace.it