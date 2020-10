All’Uci Fiumara cinema d’autore con Il Bambino è il Maestro

Negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore con “Il Bambino è il Maestro – Il Metodo Montessori”.

Protagonista di questa settimana è il film diretto da Alexandre Mourot, il lungometraggio che racconta l’approccio educativo volto a nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino

Lunedì 26 ottobre negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana è Il Bambino è il Maestro – Il Metodo Montessori, il lungometraggio diretto da Susanna Nicchiarelli e distribuito da 01 Distribution.

Il regista, giovane papà, osserva una classe Montessori di piccoli dai 3 ai 6 anni. I bambini lavorano in un’atmosfera tranquilla, leggono, fanno il pane, le divisioni, ridono e dormono. Il maestro resta discreto. Per Maria Montessori, autonomia ed autostima sono le basi di una società libera e pacifica.

Il prezzo del biglietto per assistere alle proiezioni dei film in rassegna, che saranno proposti ogni lunedì (mercoledì nel caso di UCI Pioltello) è di 5 euro. Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.

