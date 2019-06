All’Rds Stadium Smack! fiera del Fumetto, Games & Videogames e Cosplay

Sabato e domenica 1-2 giugno 2019, presso RDS Stadium, Area Fiumara, Genova si terrà la 9° edizione di SMACK! fiera del FUMETTO, GAMES & VIDEOGAMES, COSPLAY di Genova.

Torna SMACK!, e torna al RDS Stadium – Area Fiumara, l’evento ludico ligure più grande per gli appassionati del mondo dei fumetti, videogames, giochi da tavolo e carte collezionabili, cosplay.

Arrivato alla 9° edizione è un evento che vede giovanissimi e giovani come pubblico. In pratica è la più grande occasione in Liguria per trovarsi, tra appassionati dei settori, per due giorni che non sono solo fiera ma anche un festival dedicato al mondo dell’immaginario declinato nei fumetti, serie tv, videogames e tanto altro.

Circa 70 realtà distribuite tra stand di prodotti ispirati al mondo dei comics, videogames, manga, film/saghe, serie tv e gli altri mondi dell’immaginario a personaggi, giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, case editrici, autori, artisti, artigiani della creatività e ancora spazi per demo di giochi, animazioni, conferenze, incontri con autori ed esperti, workshop, novità, spazio tornei ed animazioni videogames e tanto altro. Centinaia di migliaia di fumetti, gadgets, attrezzature, videogames, giochi da tavolo, cards da collezione per un viaggio a prova di nerd, collezionisti, appassionati.

SMACK! è una grande festa di due giorni, che vede circa 10.000 giovani e giovanissimi, famiglie e appassionati di “nerditudine” incontrarsi all’insegna del divertimento e dei personaggi delle storie a fumetti, del mondo dell’animazione, videogames, serieTv, grandi saghe cinematografiche.

4 i principali settori Fumetto, Videogames, Games, Cosplay. Molti gli incontri, le animazioni e le occasioni di socialità con la cultura nerd e tutte quelle situazioni informali che rendono la fiera un’esperienza da vivere.

20 gli autori presenti che i fans potranno vedere all’opera, incontrare per conoscerli e avere consigli, ottenere i classici, ormai, “firmacopie”.

Tra gli autori il “disneyano” Francesco D’Ippolito. Alessandro Mereu, alias Don Alemanno, il primo disegnatore comics esploso su Facebook nel 2012 e che oggi ha circa 430.000 followers su FB ed è sbarcato nell’editoria a fumetti con edizioni Magic Press.

Boban Pesov, che collabora con Don Alemanno ed è anche un riconosciuto youtuber. Per BD edizioni l’autrice Micol Beltramini che ha anche editato libri di grande successo, Gea Ferraris, che ha tra le sue opere a fumetti una dedicata alla tragedia dell’Eternit a Casale Monferrato, tragedia che accomuna la nostra città a molte altre tra cui quella piemontese, e Vinci Cardona. Avremo diversi bonelliani come Luigi Copello, Andrea Cuneo e Gabriele Parma con la Scuola Chiavarese del Fumetto e Giovanni Talami, il più importante autore Bonelli di Morgan Lost allo stand della Scuola Internazionale di Comics.

Ancora Lavieri edizioni con l’internazionale e grandissimo Massimiliano Frezzato e altri due illustratori, Daniela Pareschi e Sergio Olivotti. Kasaobake, realtà specializzata nello stile Manga sarà presente con la sua autrice Chiaretta Bracale. Per Shockdom, una delle realtà più vitali e stupefacenti del fumetto italiano avremo Giulio Sciaccaluga che ha fatto entrare la casa editrice nello stile manga.

In un’ampia area Videogames a cura di VXP Project si potrà sperimentare o partecipare a tornei, per tutti e due i giorni, ufficializzati da GEC-ASI-CONI, di

FIFA 19 @PS4, SUPER SMASH BROS ULTIMATE, @NINTENDOSWITCH, RAINBOW SIX SIEGE @PS4, LEAGUE OF LEGENDS @PC, HEARTHSTONE @PC, FORTINITE @SU TUTTE LE PIATTAFORME

Con POSTAZIONI di PLAYSTATION – NINTENDO SWITCH – PC – XBOX ONE

Sempre nell’area Videogames postazioni di realtà virtuale.

Con il collettivo Bit Corner invece si potranno sperimentare i “vecchi” videogiochi da bar e guardare o acquistare console con migliaia di titoli anni’80, oggetti da collezione, e rarità dei primi anni della realtà virtuale e videogiochi magari riattualizzati ad oggi.

Spettcolare l’area di Giochi di carte collezionabili, giochi da tavolo e giochi di società per piccoli, famiglie, adolescenti, ambientati in ogni epoca e scenario sarà presente a SMACK! come tradizione ormai dall’edizione del 2014.

Anche in quest’area non mancheranno i tornei di Dragon Ball, Yu Gi Ho, Key Forge e altri famosi titoli.

I Cosplay potranno usufruire di un’area con set fotografici a cura di AIFA Cosplay (Associazione Italiana Fotoamatori Cosplay) di workshop a cura di Cosplay&Co di Torino e di alcune animazioni tra le quali il nuovissimo, lanciato da SMACK!, “SECRET (cosplay) CONTEST”, una gara, solo per divertimento, con giudici segreti sparsi per la fiera e un premio, a vincitore unico, che si scoprirà solo dopo avere individuato il vincitore.

Saranno presenti i mitici gruppi ufficiali di customing di Star Wars ed in particolare la 501 Italica Garrison… i “cattivi” della saga di George Lucas.

Interessanti anche le conferenze che affrontano temi del settore in modo curioso.

Queste le conferenze previste:

Sabato

15 conferenza/incontro con Don Alemanno e Boban Pesov

16,30 Bellezze nei Guai! – Sexy eroine a fumetti dell’Era Pulp

Una viaggio alla scoperta delle sexy super eroine USA degli anni ’30 prima della nascita dalla DC

Corrado Sesselego – BlueMonkeyStudio

Domenica

11 Genova Steampunk 1914 – Le macchine volanti dell’ingegner Picasso

Alessandro Ravera – Architetto

14,30 Identità e videogiochi indipendenti – storie personali come alternativa all’omologazione

Marina Rossi – Game Happens.

SMACK! è organizzato da UNO di Enrico Testino.

Ingresso 7 euro, under 6 anni 1 euro, 2 giorni 11 euro, convenzioni 5 euro. Prevendita online dal sito www.smackcomics.it e dai rivenditori indicati sul sito.

Info www.smackcomics.it – FB e Instagram.