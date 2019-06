Il battesimo dei cuccioli dell’associazione Dei dell’acqua a Spotorno

L’Associazione “Dei dell’acqua” onlus festeggia quest’anno il suo 20° anniversario nel migliore dei modi, con il battesimo dei suoi cuccioli di Terranova, avvenuto il 25 Maggio scorso, figli di due cani bagnino: Cove Guardian for Shadow’s Eternity aka Ribes e Masterpiece of Balkan Key to success aka Aslan.

In simultanea, a Spotorno, presso la Pluto Beach, in un lido di Ravenna e a Porto Ferro (SS), i 7 fratellini cuccioli di Terranova, che ora fanno parte delle Associazioni “Dei dell’acqua” onlus, in Liguria, Emilia Romagna e Sardegna, hanno effettuato la loro prima nuotata.

I 5 cuccioli in Liguria erano accompagnati dai loro conduttori, o dai proprietari, dalla loro mamma Ribes e dalla loro allevatrice, la Dott.ssa Edi Giovanna Accornero, Presidente dell’Associazione “Dei dell’acqua” onlus.

Il mare Ligure è stato clemente e ha accolto i cuccioli con un’onda di pochi centimetri.

I piccoli hanno solcato la prima onda: chi timidamente, chi un po’ più coraggiosamente, chi aiutato e sorretto, chi, invece, muovendo un passo dopo l’altro, fino a fluttuare, sorpreso, nella nuova dimensione liquida.

L’augurio che la loro allevatrice dà ai suoi cuccioli è che possano proseguire il loro percorso acquatico con i loro proprietari, fino ad arrivare a essere cani bagnino o cani da pet therapy in acqua, le due specialità per le quali l’Associazione è nota.

Ogni cucciolo, insieme al suo conduttore, sono seguiti, passo dopo passo, dagli istruttori dell’Associazione in un percorso formativo sicuro, graduale, che tiene in grande considerazione il benessere psicofisico del cucciolo e che lo aiuta nella sua crescita e a rinforzare il legame con la sua persona.

Il conduttore del cane, se non ha ancora conseguito il brevetto di assistente bagnanti può, sempre grazie agli istruttori IAMAS dell’Associazione, ricevere la formazione idonea per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio per acque esterne, requisito obbligatorio, richiesto dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto Italiane per poter essere operativi in mare.

I cuccioli, che ora hanno tre mesi, nell’arco dei prossimi 15 mesi avverrà la loro formazione acquatica ed entro il 20° mese saranno sicuramente brevettati al soccorso nautico con i loro conduttori, grazie a una formazione professionale e divertente, nel pieno rispetto delle attitudini psicofisiche di razza e di ogni singolo individuo.

L’Associazione “Dei dell’acqua” onlus ha sedi in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna e forma istruttori cinofili al fine di aprire nuove sedi operative in tutta Italia. (foto: Laura Candelo)

Laura Candelo

Info: www.deih2o.eu