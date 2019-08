Alliance Medical-Istituto Salus crea il più grande centro diagnostico privato della Liguria

Un Centro Polispecialistico dotato di undici metodiche di diagnostica per immagini tra cui la medicina nucleare, un laboratorio analisi con tecnologia di ultima generazione con cinque settori specialistici, due ambulatori chirurgici e ventotto specialità seguite a livello ambulatoriale.

E ancora, oltre centocinquanta addetti, di cui settantacinque medici, venticinque tecnici e cinquantacinque risorse di staff.

Professionalità, esperienza e tecnologia all’avanguardia per trasformare la conoscenza in salute e per garantire a tutti i pazienti l’eccellenza clinica.

Accoglienza e assistenza al paziente da parte di personale altamente qualificato per tutto il percorso diagnostico all’interno della struttura.

Sono i servizi e le caratteristiche della nuova sede di Alliance Medical – Istituto Salus di Via Gestro 21, a Genova, che sono stati presentati da Beatrice Arlenghi, AD di Alliance Medical Italia e da Elisabetta Grillo, Area Operations Manager Alliance Medical Italia.

Alla presentazione è intervenuta anche il Vicepresidente ed Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione della Regione Liguria Sonia Viale.

Il centro di via Gesto, alla Foce, si estende su circa 4.000 mq2 di superfice, quattro piani, è il più grande centro diagnostico polispecialistico privato della Liguria ed è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale oltre che con 100 tra i principali fondi assicurativi.

Per la sua creazione Alliance Medical ha investito circa 10 milioni di euro, innalzando ulteriormente gli standard qualitativi dei servizi dell’Istituto che, dal 1933, è un punto di riferimento per i cittadini.

Nel nuovo centro che è operativo sette giorni su sette, sono confluiti i centri Alliance Medical – Istituto Salus di Piazza Dante 9/10, che rimane aperto per i servizi di prelievo), Piazza della Vittoria 12/11 e Via Maragliano 2/1.

Dal prossimo mese di novembre sarà trasferito il centro di Via Dante 59 r. e verranno attivati i servizi di PET-TC e risonanza magnetica.

Le altre strutture di Alliance Medical – Istituto Salus presenti nel territorio genovese resteranno operative nelle proprie sedi.

“Siamo felici e orgogliosi – ha esordito l’AD di Alliance Medical Italia, Beatrice Arlenghi – di presentare oggi la nuova sede di Alliance Medical – Istituto Salus, un nuovo grande centro all’avanguardia per tutti i più avanzati servizi di diagnostica e di laboratorio e qualificante per la città di Genova”.

“Elementi distintivi della nuova struttura che ha visto il più grande investimento di Alliance Medical in nuovi centri in Italia saranno: tecnologia, qualità, accessibilità e accoglienza”.

“Con questo investimento – conclude Arlenghi – rinnoviamo e rafforziamo la nostra presenza in Liguria, territorio in cui Alliance Medical crede e ci fa piacere pensare che anche questa nuova sede sia un esempio concreto della città che non si ferma e che riparte”.

La nuova sede Alliance Medical – Istituto Salus è facilmente raggiungibile alla Foce ed è stato attivato un servizio navetta gratuito dedicato con fermate in Piazza Dante, Via Gestro 21 e Piazza della Vittoria.

Nato nel 1989 e cresciuto nel tempo attraverso numerose acquisizioni, il Gruppo Alliance Medical è leader in Europa nel settore della diagnostica per immagini.

Il Gruppo, di proprietà di Life Healthcare, società internazionale operante nell’ambito dei servizi alla salute quotata alla Borsa di Johannesburg (Sud Africa), è attivo in Europa in nove Paesi (UK, Italia, Irlanda, Polonia, Germania, Spagna, Olanda, Svezia e Finlandia).

In Italia Alliance Medical è presente in sette regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) con 35 centri diagnostici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e/o privatamente con oltre 100 convenzioni, offrendo servizi di diagnostica per immagini, esami di laboratorio, visite specialistiche, attività chirurgiche e percorsi di fisioterapia.

Con la gestione di siti di diagnostica in strutture sia pubbliche sia private in otto regioni in Italia, Alliance Medical rappresenta inoltre un partner di riconosciuta professionalità nella fornitura di servizi di diagnostica per immagini in outsourcing.

Nel 2018 il fatturato di Alliance Medical in Italia, dove lavorano oltre 1300 addetti, è stato di oltre 100 milioni di euro.

Gli orari di apertura e del servizio navetta sono disponibili su www.alliancemedical.it/centri-diagnostici/istituto-salus