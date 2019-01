Allerta Meteo per neve, mezzi Amt gratis fino a due ore dal termine

Nella giornata di domani, venerdì 1° febbraio, dall’inizio dell’allerta nivologica e fino a due ore dopo il suo termine, sarà consentito l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi AMT.

AMT metterà in azione la nuova procedura di gestione degli eventi nivologici recentemente modificata. La nuova procedura prevede l’incatenamento preventivo di un numero congruo di mezzi, per averli pronti ad intervenire all’avvio della precipitazione nevosa; nella fase di incatenamento verrà comunque garantito nel complesso almeno il 70% del servizio sull’intera rete. Naturalmente, in caso di nevicate abbondanti, alcune linee potrebbero subire ulteriori limitazioni e, in alcuni casi, essere soppresse. I cittadini potranno essere informati in tempo reale sullo stato del servizio collegandosi a questo sito e, per quanto riguarda i tempi di attesa delle diverse linee, consultando la APP AMT.

Si ricorda che la procedura aziendale di gestione dell’Emergenza neve prevede la continuità e la regolarità del servizio su metropolitana e impianti speciali.

Nel seguito i dettagli operativi.

Pur in presenza di copiose nevicate, AMT garantirà in ogni caso il servizio sulle seguenti linee principali, con mezzi di adeguate dimensioni e dotati di catene:

Linea 1 Caricamento – Voltri

Linea 7 Pontedecimo – Brin

Linea 13 Caricamento – Prato

Linea 17 Via Ceccardi .- Capolungo

Linea 15 Via B. Liguria – Viale Franchini

Linea 18 Sampierdarena – Pronto Soccorso Ospedale San Martino

Linea 18/ Sampierdarena – Ospedale San Martino

Linea 20 Sampierdarena – Via Rimassa

Linea 31 Stazione Brignole – Ospedale Gaslini

Linea FP Principe -Fillak

Linea 9 Caricamento – Degola (serale)

Linea 618 Sampierdarena – Pronto Soccorso Ospedale San Martino

Linea N1 Sampierdarena – Prato

Linea N2 Voltri – Nervi

Linea N3 Principe – Brin

Linea Volabus Brignole – Aeroporto Cristoforo Colombo

Linee garantite

Qualora la nevicata provochi impedimenti limitati sulla praticabilità delle strade, AMT garantirà la regolare copertura delle linee, seppur con frequenza ridotta, dando eventualmente attuazione, laddove necessario, ad un programma mirato di limitazioni o sospensioni di percorso su specifiche linee, funzionale a garantire la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti.

In ogni caso, all’inizio della nevicata AMT farà rientrare in rimessa, laddove necessario, i bus da 18 metri, per sostituirli con veicoli di dimensioni inferiori.

Di seguito le linee sulle quali, in funzione delle specifiche condizioni della zona, potrebbero essere stabiliti interventi di riduzione della frequenza del servizio, limitazioni di percorso o sospensioni: