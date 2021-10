Allerta meteo. Domani scuole chiuse nel genovesato e nel savonese

Liguria in allerta meteo, ecco i Comuni dove le scuole resteranno chiuse

Liguria in allerta meteo tra arancione e rosso. Molti Comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre. In alcuni sono in corso le elezioni amministrative e quindi le scuole sede di seggio sono prive di lezioni comunque. L’elenco è in costante aggiornamento a seconda delle decisioni dei Sindaci.

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nei capoluoghi di Genova e Savona. Sulla Liguria insisterà una perturbazione intensa che a partire dalla seconda parte di lunedì potrebbe portare gli effetti maggiori con accumuli molto significativi.

Di seguito l’elenco dei Comuni liguri che hanno già deciso di tenere domani le scuole chiuse:

Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Altare (scuole chiuse dalle 13)

Andora

Badalucco

Bogliasco

Bordighera

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Busalla

Campo Ligure

Campomorone

Camporosso

Casella

Celle Ligure

Ceranesi

Cipressa

Cisano sul Neva

Cosseria (scuola e doposcuola chiuse dalle 13)

Crocefieschi

Dolceacqua

Finale Ligure

Genova

Giustenice

Isolabuona

Isola del Cantone

Laigueglia

Loano

Magliolo

Masone

Mele

Mignanego

Montoggio

Noli

Ospedaletti

Pietrabruna

Pietra Ligure

Pieve Ligure

Pigna

Pompeiana

Quiliano

Riva Ligure

Rocchetta Nervina

Ronco Scrivia

Rossiglione

San Bartolomeo al Mare

San Lorenzo al Mare

Sanremo

Santo Stefano al Mare

Savona

Sant’Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sori

Taggia

Tiglieto

Toirano

Tovo San Giacomo

Triora

Vado Ligure

Valbrevenna

Vallecrosia

Varazze

Ventimiglia

Villanova d’Albenga

Vobbia

Zuccarello

In aggiornamento Marcello Di Meglio