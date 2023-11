Allerta meteo, dalle 18 di oggi prolungata fino alle 13 di domani

I responsabili di Arpal poco dopo le 12 di oggi hanno comunicato di avere prolungato l’allerta meteo in Liguria, che scatterà alle 18 di oggi con le seguenti modalità.

ALLERTA ARANCIONE SUI BACINI MEDI E GRANDI DI LEVANTE (ZONA C) FINO ALLE 9 DI DOMANI. SEGUE GIALLA FINO ALLE 13 DI DOMANI.

ALLERTA GIALLA SU CENTRO (ZONA B) FINO ALLE 3 DI DOMANI. SU TUTTE LE CLASSI DI BACINO DEI VERSANTI PADANI DI LEVANTE (ZONA E) FINO ALLE 6 DI DOMANI. SUI BACINI PICCOLI DI LEVANTE (ZONA C) FINO ALLE 6 DI DOMANI.

“E’ stato confermato – hanno spiegato da Arpal – lo scenario previsto sulla Liguria per questo weekend. Una nuova perturbazione porterà dal pomeriggio di oggi piogge diffuse moderate o localmente forti sulla parte orientale del Centro e in particolare sul Levante, dove si prevedono cumulate anche elevate.

Visto l’attuale elevato grado di saturazione del terreno e l’elevata reattività dei reticoli idrografici, sono attese risposte repentine dei bacini più piccoli agli scrosci più intensi e nuove rilevanti risposte idrologiche con possibili allagamenti delle zone perifluviali e golenali, in modo particolare del Vara, Magra ed Entella, considerato il deflusso attualmente in atto dei bacini medi e grandi.

Venti meridionali in rinforzo fino a burrasca sul Centro-Ponente, localmente burrasca forte in serata sul Levante, con raffiche da 90-100 km/h sulla costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare ancora in aumento fino ad agitato con nuova mareggiata di libeccio dalla sera.

L’evento si prefigura di intensità confrontabile a quello di ieri con conseguenti nuovi impatti importanti sulla costa”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI. Una nuova perturbazione determina dal pomeriggio piogge diffuse moderate o localmente forti in particolare a Levante, cumulate elevate su CE. Alta probabilità di temporali forti/organizzati anche associati a colpi di vento su CE e parte orientale di B, bassa probabilità altrove. Venti meridionali in rinforzo a burrasca su AB con raffiche fino 70-80 km/h su costa, localmente burrasca forte in serata su CE (raffiche fino 90-100 km/h su costa, oltre 120-140 km/h sui rilievi). Mare in nuovo aumento ad agitato con mareggiate di libeccio dalla sera.

DOMANI. Nelle prime ore residui rovesci e temporali a Levante con alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, rapido esaurimento dei fenomeni in mattinata. Breve ingresso di venti localmente forti da Nord su B nella notte, per il resto insistono venti meridionali forti o di burrasca, con raffiche da Sudovest fino 80-90 km/h specie su capi di A e Spezzino. Mare molto agitato, localmente grosso al largo del Levante per onda lunga e formata di libeccio (periodo 10 s), mareggiate intense sulle coste esposte.

LUNEDI’ 6. Persiste un flusso sudoccidentale moderatamente umido associato a possibili piovaschi o locali rovesci al più moderati a Levante, specie sui rilievi nella seconda parte della giornata. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su A, rafficati specie sui capi, localmente forti (40-50 km/h) altrove, rafficati in particolare sui crinali appenninici. Mare agitato con residue mareggiate di libeccio su Centro-Levante, scaduta più decisa dalla sera a partire da Ponente.