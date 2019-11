Allerta meteo a Genova, le disposizioni di Asl3

In merito al bollettino emesso dalla Protezione Civile che prevede nel territorio di Asl3 l’allerta meteo rossa dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di sabato 23 novembre 2019, la struttura comunica le informazioni utili alla cittadinanza in relazione ai servizi Asl3 sul territorio.

Domani, sabato 23 novembre, sono chiuse le seguenti sedi territoriali in cui è prevista l’erogazione di servizi nella giornata del sabato:

Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80.

La struttura sarà chiusa e non saranno disponibili i seguenti servizi: servizio di urgenza odontoiatrica in accesso diretto; visite specialistiche di diabetologia; attività intramoenia. Inoltre non avrà luogo l’evento di vaccinazione antinfluenzale dedicato agli assistenti familiari che è stato riprogrammato per il 7 dicembre (ore 9-12)

Zona Centro (Distretto 11): via XII Ottobre 10. La struttura sarà chiusa e non saranno disponibili i seguenti servizi: prelievi in accesso diretto; ambulatorio di reumatologia; attività intramoenia

Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30A. La struttura sarà chiusa e non sarà disponibile l’ambulatorio di vaccinazione antinfluenzale

Zona Levante (Distretto 13): via Missolungi 14 Genova Nervi. La struttura sarà chiusa e non sarà disponibile l’ambulatorio di otorinolaringoiatria

Gli Utenti prenotati per visite o accertamenti nelle strutture indicate verranno avvisati e ricontattati per fissare un nuovo appuntamento.

Inoltre saranno sospese in via cautelativa su tutto il territorio di ASL 3 anche le attività dei Centri Diurni, delle Cure Palliative, Cure Domiciliari, Visite specialistiche domiciliari, Prelievi a Domicilio. Non saranno disponibili il modulo diurno presso Reparto Speciale Disabili e le attività correlate.

Ecco le attività per cui è prevista l’apertura:

Ambulatorio del fine settimana presso la Croce Rosa Rivarolese (per info: http://www.asl3.liguria.it/ambulatorio-medico-del-fine-settimana.html)

Sede Ser.T. presso l’ex Ospedale Celesia (le altre sedi Ser.T. saranno chiuse)

Centro Salute Mentale di Corso Paganini e di via Maggio 6 a Quarto (le altre sedi territoriali della Salute mentale saranno chiuse)

Servizio di guardia medica: svolgerà regolare attività

Gli Ospedali di ASL3 (Ospedale Villa Scassi Sampierdarena, Ospedale Padre Antero Micone Sestri Ponente, Ospedale Gallino Pontedecimo, Ospedale La Colletta Arenzano) non chiudono nessun servizio. Particolare cautela verrà applicata nelle dimissioni, che verranno organizzate tenendo conto delle zone di residenza del paziente. Il personale come di consueto è stato avvisato della possibilità di tramutare la reperibilità in guardia attiva per evitare spostamenti pericolosi nell’orario dell’allerta.

Si raccomanda ai cittadini di osservare le indicazioni della Protezione Civile e dei Comuni.