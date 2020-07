Allerta gialla per temporali fino a mezzanotte, nel Levante fino alle 3 di domani

“La traiettoria dell’attesa perturbazione si è modificata rispetto a quanto previsto ieri e, dunque, cambia la tempistica dei fenomeni attesi in Liguria”.

Lo hanno comunicato nella tarda mattinata di oggi i responsabili di Arpal, che hanno quindi modificato l’allerta gialla per temporali nel seguente modo.

CENTRO PONENTE (zone A,B, D) fino a mezzanotte di OGGI

LEVANTE e ENTROTERRA DI LEVANTE (zone C, E) fino alle 3.00 di DOMANI

In tutte le zone l’allerta riguarda i bacini piccoli e medi.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale.

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

“Nelle prossime ore – hanno spiegato stamane da Arpal – si prevedono nubi, rovesci e temporali dapprima isolati, quindi diffusi, anche forti, da metà giornata, con possibili grandinate.

Dalla serata rinforzo dei venti settentrionali, in particolare sul centro Levante, con raffiche fino a burrasca.

Nelle prime ore della notte avremo ancora instabilità residua su tutta la regione, in particolare a Levante, mentre un’attenuazione dei fenomeni è prevista dalla tarda mattinata.

Le condizioni di instabilità presenti in atmosfera hanno fatto emanare per le aree francesi confinanti con il nord ovest e per quasi tutto il centro-nord Italia l’allerta gialla, con alcuni settori arancioni”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

OGGI: il transito di una perturbazione determina un aumento dell’instabilità con fenomeni temporaleschi dapprima isolati, quindi diffusi da metà giornata. Si attende un’alta probabilità di temporali forti su tutte le zone, con fenomeni associati a grandinate e raffiche di vento. In serata rinforzo dei venti settentrionali tra moderati e forti con raffiche fino a 50-60 km/h sul Centro-Ponente (zone ABD) . Mare in aumento fino a molto mosso al largo in serata.

DOMANI: nelle prime ore della notte permane instabilità residua con locali temporali anche di forte intensità: alta probabilità di fenomeni forti sulle zone CE, bassa su ABD. L’instabilità è prevista in attenuazione dalla tarda mattina, saranno tuttavia possibili ancora isolati rovesci o temporali in prevalenza di intensità al più moderata nel pomeriggio. Venti settentrionali forti anche rafficati sulle zone ABD in mattinata; attenuazione dal pomeriggio. Mare localmente molto mosso sotto costa a Ponente in calo già in mattinata.

DOMENICA 5: attualmente non sono previsti fenomeni significativi.