Allarme bomba in Albaro: bombola gas davanti a bancomat

In via Pisa, in Albaro, all’altezza di via Giordano Bruno, è scattato un allarme bomba. E’ in corso l’intervento degli artificieri della polizia e dei vigili del fuoco.

L’area è stata transennata e l’accesso alla via bloccato.

Sarebbe stata rinvenuta una bombola del gas posizionata davanti a un bancomat di una banca.

Gli abitanti della zona sono stati fatti restare in casa, mentre un laboratorio di analisi, posto al primo piano è stato fatto sgomberare.

Aggiornamento

L’allarme è rientrato. Si è trattato di una bombola di gpl collegata con un tubo di plastica al bancomat della Banca Cesare Ponti (Carige).

Sul fatto sta indagando la squadra mobile. Infatti potrebbe trattarsi di un tentativo fallito di far saltare il bancomat immettendo al suo interno del gas fino farlo esplodere.