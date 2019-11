A causa della pioggia che continua a cadere ci sono stati diversi allagamenti.

In particolare Via Ferri e Via Borzoli, lato Rivarolo, sono state chiuse per allagamenti.

Anche via San Quirico è chiusa ad altezza via Badulli, al traffico auto per lo stesso motivo.

Nel mentre la protezione civile raccomanda massima attenzione per possibili allagamenti diffusi.

Il consiglio è quello di evitare i sottopassi e seguire costantemente gli aggiornamenti.