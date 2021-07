All’Acquario di Genova nuovo orario. Dal 1° agosto aperto da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 20.00 (ultimo ingresso 18.00).

A partire dal 6 agosto accesso consentito solo tramite GREEN PASS

Dal 1° agosto Acquario di Genova sarà aperto da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 20.00 (ultimo ingresso 18.00).

L’orario sarà in vigore fino al 15 settembre.

All’Acquario di Genova il pubblico può ammirare i 4 pulcini di pinguino, 1 Papua e 3 pinguini di Magellano, che stanno crescendo sotto l’occhio attento e vigile di genitori.

Attualmente è possibile osservarli anche fuori dai nidi che hanno cominciato a lasciare per perlustrare l’ambiente.

All’interno del Padiglione della Biodiversità una nuova vasca presenta ai visitatori il gambero d’acqua dolce e il progetto Life Claw per la sua conservazione.

Il gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes) è una specie autoctona (nativa), la cui sopravvivenza è gravemente compromessa a causa della crescente antropizzazione degli ecosistemi acquatici e dell’introduzione di specie alloctone (non native) invasive.

Oltre alle recenti novità, il pubblico può approfondire la conoscenza del mondo marino partecipando alle esperienze collaterali alla visita:

“A tu per tu con i pinguini” per un gruppo ristretto di max 4 persone (conviventi), che, guidato da un esperto, va alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff;

“L’esperto con te”, una visita guidata esclusiva che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 6 persone;

“A tu per tu con i delfini”, l’esperienza ideata dall’Acquario di Genova per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali.

Accompagnati da un esperto (max 5 persone appartenenti allo stesso gruppo famigliare o conviventi), si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune loro attività quotidiane;

il tour “Dietro le quinte”, un percorso guidato per conoscere tante curiosità sulle vasche e gli animali.

A partire dal 6 agosto, a seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’Acquario di Genova e le altre strutture del mondo AcquarioVillage, Galata Museo del Mare e sommergibile N. Sauro, Bigo e Biosfera,

saranno visitabili esclusivamente mostrando al personale di accoglienza il Green Pass con una delle seguenti certificazioni:

almeno una dose di vaccino (validità 9 mesi);

il risultato negativo di un test molecolare/antigenico effettuato entro le 48 ore dalla visita;

il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi dalla guarigione).

In assenza della documentazione prevista, l’ingresso NON sarà consentito.

Sono esonerati da tale obbligo:

i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione).

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.acquariodigenova.it

Resta confermato l’obbligo per il pubblico (dai 6 anni in su) di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e il rispetto del distanziamento interpersonale.

L’Acquario di Genova ha introdotto la tariffa “OPEN FLEXI” per andare incontro alle esigenze dei visitatori che, in questo periodo di incertezza, possono dover cambiare il programma dei loro spostamenti.

Con questo biglietto, acquistabile solo on line, è possibile cambiare la data di visita, per massimo una volta (entro la data di validità del biglietto).

La modifica della data deve essere effettua entro le 48 ore precedenti alla prenotazione effettuata e dopo aver modificato la data della visita il biglietto non è rimborsabile.

Le tariffe OPEN FLEXI sono disponibili in promozione per il mese di agosto per gli adulti a 30€ (anziché 32€);

per i ridotti a 26€ (anziché 28€); per i ragazzi 4-12 anni a 22€ (anziché 23€).

È inoltre possibile per i turisti presenti sulle Riviere Liguri acquistare a una tariffa agevolata il biglietto GalatAcquario.

Questo che combina la visita ad Acquario, a Galata Museo del Mare e al Sommergibile S518 Nazario Sauro.

Uno speciale dépliant, in distribuzione presso le mete balneari del Levante e del Ponente, riporta il QR code necessario per accedere all’acquisto on line dei biglietti scontati:

adulto 40€ (anziché 42€); ragazzo 29€ (anziché 31€); ridotto 35€ (anziché 37€).