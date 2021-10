Alla Zephyr Mulattieri il bel confronto coi “cugini” spezzini

Un buon derby provinciale, nel complesso, quello giocato in molto informale amichevole al Palaconti di Santo Stefano. Vince di netto la Zephyr Mulattieri benché gli sprugolini avessero risposto con un set stravinto a quello che in apertura i valligiani s’erano aggiudicati sul filo di lana. Martedi 5 Ottobre “replay” sempre a S. Stefano, nel frattempo, sabato 2 la Trading Logistic riceverà al Palamariotti spezzino i toscani del Castelfranco di Sotto pure di Serie B.

Nella Zephyr Mulattieri: Grassi al palleggio con Bottaini opposto, Menini e Nannini al centro dove alla lunga è entrato pure Ruffo, di banda il “top scorer” Magnani e Facchini (ivi, nel finale si sono però visti anche Conti, Calcagnini e soprattutto Vescovi); liberi Ruggeri e principalmente Vignali. Brevemente Orsini ha rilevato Grassi in costruzione.

Nella Trading Logistic…l’italo-argentino Martinez ad alzare con Raso in diagonale dove nel finale è apparso pure Briglia, Moscarella e Moretti in mezzo ove a un certo punto è entrato anche Di Fulvio, all’ala Sorrenti e Lanzoni con un paio di fugaci apparizioni dello stesso Giannarelli.

Liberi De Muro e verso la fine Vindice.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – TRADING LOGISTIC 3 – 1

SET: 25-23 in 25 minuti / 15-25 in 20 / 25-18 in 23 / 25-17 in 21.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Orsini 0, Bottaini 12, Menini 1, Ruffo 2, Nannini 13, Magnani 20, Facchini 5, Conti 0, Vescovi 5, Calcagnini 0, liberi Vignali e Ruggeri; n.e. Gori. All. Marselli; vice Sisti.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 0, Raso 17, Briglia 5, Moscarella 4, Moretti 4, Di Fulvio 2, Sorrenti 15, Lanzoni 12, Giannarelli 0, liberi De Muro e Vindice. All. Cruciani; vice Marescotti.

Le squadre al reciproco saluto alla fine