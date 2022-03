Alla vista della Polizia, si allontana: marocchino trovato con l’hashish

L’uomo è stato fermato dalla Squadra Volante spezzina in Corso Cavour

Ieri, intorno alle 18.00, una pattuglia della Squadra Volante notava in Corso Cavour una persona incappucciata che si aggirava tra le auto in sosta.

Alla vista degli agenti, l’uomo cercava di far perdere le proprie tracce prendendo a passo veloce via Curtatone, ma veniva subito fermato dagli agenti.

Durante il controllo l’uomo, un marocchino di 42 anni con numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, veniva trovato in possesso di un ovetto in plastica, occultato all’interno del giubbotto, che conteneva circa 10 grammi di hashish.

Lo stesso, veniva trovato con 85€ in banconote di vario taglio di cui non era in grado di giustificarne il possesso.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, lo straniero veniva denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre la sostanza stupefacente e la somma di denaro venivano debitamente sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La posizione dello straniero è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione della Questura.