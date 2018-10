Alla Spezia la pallavolo a braccetto con la prevenzione

GENOVA. 4 OTT. Martedì 9 ottobre 2018, presso il Palazzo dello Sport “Gianfranco Mariotti”, arriverà la Carovana della Prevenzione 2018-2019, iniziativa nazionale che attraversa tutte le regioni italiane per offrire consulenze specialistiche ed esami diagnostici gratuiti dei tumori al seno e ginecologici. Il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile – a cura dell’organizzazione di volontariato “Susan G. Komen Italia” – percorrerà in un mese 8 regioni italiane per un totale di 30 tappe; alla Spezia l’attività della “Susan G. Komen Italia” vede il sostegno della Federazione Italiana pallavolo e della Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con il Comitato Regionale Liguria e il Comitato Territoriale Liguria Levante, con il patrocinio del Comune della Spezia. Tra i partner dell’iniziativa, anche il Panathlon Club La Spezia.

Di tutto questo si è parlato stamane durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Civico per presentare il programma delle iniziative: erano presenti il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini con gli Assessori allo Sport Lorenzo Brogi alla Sanità Gianmarco Medusei e alle Pari Opportunità Giulia Giorgi, oltre alla Presidente di Federvolley Liguria Anna Del Vigo (nelle foto con Sindaco e Assessori). Martedì 9 la Carovana della Prevenzione sarà attiva a partire dalle ore 10: grazie alle sue tre Unità Mobili ad alta tecnologia sarà possibile eseguire esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno e al collo dell’utero, ma anche consulenze specialistiche sulla corretta nutrizione e l’attività fisica per la promozione di stili di vita sani. Non mancheranno poi terapie integrative quali shiatsu, riflessologia plantare, agopuntura, il tutto su prenotazione Alle ore 17.30 si prosegue con il corso di aggiornamento per allenatori e dirigenti, sul tema “Pallavolo e corretti stili di vita”, a cura dei tecnici della Federazione Nazionale e da medici della “Susan G. Komen Italia”.

L’evento clou della giornata è previsto alle ore 20, nell’ambito della 2^ edizione di “Volley S3 For the cure”, con l’incontro amichevole di serie A1 Femminile tra Club Italia CRAI e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (ingresso gratuito). Le offerte volontarie raccolte nel corso della giornata contribuiranno all’acquisto di un apparecchio robot per l’acquisizione di CD medicali, garantendo dotazioni strumentali ad alta tecnologia a bordo della nuova Unità Mobile di Mammografia della Komen Italia. Riguardo alle visite mediche, saranno effettuate su prenotazione chiamando il numero 0187-515438 fino al prossimo 8 ottobre (escluso domenica) dalle ore 9,00 alle 11,30.

Senologia:

Mammografie (max 35): Le prenotazioni saranno riservate a donne dai 40 anni ai 49 e dai 70 in su che non abbiamo effettuato mammografie negli ultimi dodici mesi

Ecografie (max 15): Le prenotazioni saranno riservate a donne sotto i 40 anni.

Terapie integrative

Consulenze nutrizionali (max 14)

Diagnostica energetica (max 14)

Ginecologia

Visite ginecologiche (max 15)