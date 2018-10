Gattino Felix abbandonato a Legino vicino casello autostrada

E’ stato, probabilmente, abbandonato dal solito incivile che, per liberarsene, ha creduto bene di scaricarlo in via Ferriere nel quartiere savonese di Legino, vicino alla strada molto trafficata che porta al casello autostradale; e lungo la quale l’impaurito gattino di circa tre mesi d’età vagava pericolosamente tra le auto in corsa.

La bestiola, soprannominato Felix è stata recuperata dai volontari della Protezione Animali ed è ora in cura presso la sede Enpa di via Cavour 48 r.

Qui lo potranno vedere coloro che sono interessati ad adottarlo, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

Sono in corso gli accertamenti, non facili, da parte delle guardie zoofile volontarie dell’Enpa, per individuare e denunciare l’autore dell’abbandono.