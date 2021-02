Alla scoperta di Genova con Luca Lattanzio e Martha Rossi

I giovani alla scoperta di Genova con i content creators Luca Lattanzio e Martha Rossi. Da domani, mercoledì 3 febbraio, la loro esperienza genovese sarà protagonista dei rispettivi canali YouTube.

Oltre 2,2 milioni di followers ripartiti sui vari social network (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok) e una nuova grande passione da condividere per il videomaker Luca Lattanzio e la cantante Martha Rossi, quella per Genova.

Entrambi, domani mercoledì 3 febbraio, lanceranno sui rispettivi canali YouTube (www.youtube.com/lucalattanzioo e www.youtube.com/c/MarthaRossi) i video della loro vacanza genovese raccontando le loro esperienze e le scoperte fatte durante una recente vacanza di tre giorni. Questa iniziativa, promossa dall’assessorato allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale di Laura Gaggero, è principalmente rivolta alla Generazione Z, i nati dal 1997.

I due content creator sono diventati testimonial della nostra città e faranno da volano per la ripartenza del turismo promuovendo il brand “Genova”. Con una narrazione accattivante e divertente mostreranno ai giovani l’enorme patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.

«È solo la prima di una serie di azioni mirate che coinvolgeranno i principali influencer nazionali e internazionali che, come Luca e Martha, hanno una fanbase molto importante – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero -. Vogliamo promuovere sempre più efficacemente l’attrattività e l’awareness di Genova esaltandone gli elementi di identità e di differenziazione utilizzando le tecnologie e i linguaggi più attuali. Attraverso il Genova City Pass, card turistica unanimemente riconosciuta fra le più innovative e complete a livello europeo, diamo la possibilità a tutti di pianificare e personalizzare la propria esperienza di scoperta. In attesa che questo periodo di limitazioni sanitarie finisca, ci stiamo preparando ad accogliere sempre meglio turisti di tutte le età. Dopo questa dedicata i più giovani, infatti, la prossima azione sarà rivolta alle famiglie».

Proprio grazie al Genova City Pass 72 Ore Luca Lattanzio e Martha Rossi hanno potuto usufruire di tutti i mezzi pubblici AMT (autobus, ascensori, funicolari, metropolitane) e quelli dei primi partner aderenti alla stessa card turistica e all’iniziativa (MiMoto, Segway e la bici elettrica). Hanno così potuto raggiungere e visitare Castello D’Albertis, la torre della Cattedrale di San Lorenzo, il chiostro del Museo Diocesano, il centro e le botteghe storiche, la Lanterna e visitare Certosa impreziosita dai suoi murales artistici. Si sono immersi nel fascino dell’Acquario, del borgo di Boccadasse e dei sempre suggestivi Parchi di Nervi. Non si sono fatti mancare le più tipiche esperienze enogastronomiche locali pranzando e cenando nei ristoranti del circuito Liguria Gourmet (Le Rune, Il Pesciolino, Ittiturismo, I Tre Merli Porto Antico, Il Veliero) ma anche mettendosi alla prova nella preparazione del pesto al mortaio sotto la direzione di Mario e Cristina del laboratorio Creattivando a Palazzo Imperiale.

C’è stato anche il tempo di una sorpresa romantica organizzata da Luca per Martha, grazie anche a tutto lo staff del Comune di Genova e dell’ufficio Turismo per rendere ancora più unica e personalizzata questa esperienza genovese: l’apertura di un teatro dove Martha ha potuto cantare, nuovamente su un palco, dal vivo accompagnata dal pianista jazz genovese Andrea Pozza, che si è prestato con la sua eccellente maestria per questa performance inedita. Martha ha colto l’occasione per lanciare un appello di solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo fermi ormai da quasi un anno, auspicando la tanto attesa ripartenza.

Nominato “Ambassador di YouTube Italia” grazie ai suoi video intraprendenti, Luca Lattanzio è un videomaker di successo con oltre 1,8 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. Coinvolge il suo pubblico in pazze avventure in giro per l’Italia e per il mondo utilizzando un personalissimo stile creativo e ricreando fantastiche enormi costruzioni con semplici oggetti di tutti e giorni. Nei prossimi mesi sarà impegnato nella realizzazione di contenuti sempre più creativi sul suo canale YouTube (www.youtube.com/lucalattanzioo) e quotidianamente in live su twitchTV.

Martha Rossi è una trentenne italiana che racconta la sua vita sul web tra arte, musica e spettacolo (www.youtube.com/c/MarthaRossi). Cantante e star di musical internazionali fra cui “Peter Pan” e “We Will Rock You” è molto conosciuta e apprezzata per il suo smagliante sorriso e per il modo semplice con cui racconta storie durante i suoi vlog. Vanta una fanbase di oltre 165mila follower tra i vari social network. Nel 2021 è prevista la pubblicazione di un libro e di un album di inediti. Mentre con la riapertura dei teatri, sarà la protagonista del musical su San Francesco nel ruolo di Santa Chiara.