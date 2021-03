Alisa: rischio moderato che corrisponde all’area gialla, ma Rt medio in salita a 1.03

“Domani uscirà il report numero 42 dell’Iss-Ministero della Salute.

Dalle stime effettuate in Alisa, si conferma la nostra capacità di monitoraggio e accertamento che rientra pienamente negli standard stabiliti a livello nazionale e europeo.

Il report osserva un aumento dell’indice di trasmissione, con un R(t) la cui stima si attesta a 0.96 e che corrisponde a quello di due settimane fa.

L’indice R(t) medio è in salita ed è pari a 1.03, senza nessuna pressione significativa sugli ospedali”.

Lo ha dichiarato stasera il prof. Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione Alisa.

“La Liguria presenta, secondo le stime – ha puntualizzato il prof. Ansaldi – un rischio moderato che corrisponde all’area gialla.

Il quadro epidemiologico non è costante e rileva un’incidenza elevata in Asl 1 dove il tasso oscilla per molte giornate tra 4 e 5 casi su 10.000, due volte e mezzo quello regionale che si traduce anche in un incremento degli ospedalizzati.

Nell’ambito dell’Asl 1 il quadro è variegato. Il distretto sanitario di Ventimiglia soffre la vicinanza con la Francia con un tasso incidenza superiore a 4. Nel distretto sanitario di Sanremo si registra un aumento negli ultimi giorni dell’incidenza, che ha giustificato le ordinanze emanate. L’area di Imperia invece ha un quadro paragonabile a quello delle altre province.

A partire da dicembre è cambiata l’incidenza per fascia di età.

A Natale gli over 80 rappresentavano il maggior numero di casi con un tasso elevato di ospedalizzazione. Grazie alla partenza della campagna di vaccinazione anti Covid il tasso è cambiato, con una prodigiosa diminuzione dell’età media dei contagiati.

Si è passati da 30 casi su 100.000 abitanti a circa 15 casi, con un’incidenza dimezzata, che è aumentata invece nelle fasce di popolazione in età scolare”.