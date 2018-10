Albissola-Pro Patria, Bellucci: inizia la risalita

Bellucci è soddisfatto del pari interno al suo esordio sulla panchina dell’Albissola contro la Pro Patria.

Un punto per ricominciare per i ceramisti.

“Sono felice perchè i ragazzi hanno dimostrato di volersi ribellare a questo tipo di situazione, reagendo al loro gol iniziale. Hanno dato tutto, provando a fare in campo quanto indicato dal sottoscritto e per un allenatore non potrebbe esserci soddisfazione migliore: sta a me valorizzare loro e non viceversa, visto che questa squadra a mio modo di vedere ha il potenziale per risalire la china.