Albissola-Cuneo, ancora prevendita dei biglietti aperta

Per la partita di domenica (calcio di inizio ore 18.30) Albissola-Cuneo resteranno chiusi i settori Gradinata Sud e Distinti.

I prezzi dei biglietti saranno per la Tribuna Centrale di 25 euro (ridotto 23 euro), per la Tribuna Laterale 22 euro (ridotto 20 euro) e per il Settore Ospiti 10 euro.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita (escluso il giorno della partita) in sede presso lo stadio Faraggiana e online sul circuito Etes (www.etes.it); domenica ai botteghini dello stadio di Chiavari.

I tifosi sono chiamati a raccolta per una sfida importante per la salvezza e per continuare in un momento positivo per i ceramisti prima del Natale.