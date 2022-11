Albisola Superiore: Sabato 12 laboratorio per bambini a cura di ASD, orti sociali “A Sgrigua” (via Nifosse), ore 15.00

Laboratorio per bambini a cura di ASD Come una volta, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Albisola Superiore: insieme puliremo e taglieremo tutte le verdure necessarie per preparare il minestrone e porteremo a casa il nostro sacchetto di verdure da cuocere. Al termine del laboratorio, merenda con pane e marmellata!

Info e prenotazioni: Ufficio Agricoltura, tel. 019/482295 int. 262/264

agricoltura@comune.albisola-superiore.sv.it whatsapp 3398749236

Domenica 13 novembre, piazzale antistante il circolo CRCS Luceto (ritrovo dalle ore 9.30, partenza ore 10.30)

Lapedaliamo Insieme!

Pedalata non competitiva in mountain bike per famiglie e bikers con due percorsi distinti, a cura di Barrabrava 41, con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore.

Ritrovo a Luceto, a partire dalle ore 9.30 per le iscrizioni, con partenza alle ore 10.30. Due percorsi distinti uno dedicato alle famiglie ed uno ai bikers più esperti.

Percorso famiglie: bike lane fino ad Ellera e giro nel centro storico per scoprire gli scorsi più suggestivi del borgo dipinto, ritorno a Luceto

Percorso Bikers: bike lane fino Ellera, e percorso su sentiero per il Bric Genova e discesa a Luceto.

Al termine rinfresco per tutti i partecipanti

L’incasso sarà devoluto a tre realtà solidali albisolesi:

– AIB Albisola – Protezione Civile

– Croce Verde Albisola

– Associazione San Vincenzo

Iscrizione: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini