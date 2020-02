Alberto Giusta al Sipario Strappato di Arenzano

La primavera 2020 inizia con il seminario di recitazione di Alberto Giusta, attore e docente alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova M. Melato

Il seminario si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo nella sede “storica” del teatro, in via Terralba 79/b, nell’ex cappella gentilizia di Villa Maddalena.IL SEMINARIO

La due giorni sarà incentrata su “Il non equilibro dell’azione”: un seminario intensivo di due giorni, per un totale di 14 ore, dedicato al monologo di Amleto di Shakespeare. Si lavorerà sullo sviluppo dell’autonomia creativa dell’attore, favorendone l’autorialità.

Verranno proposti esercizi volti a facilitare l’ascolto, la reattività e la relazione, attraverso la tecnica del Coro Neutro, per poi concentrarsi sul lavoro individuale attorno al monologo, raggiungendo quello “spostamento da sé” utile per ricercare concretezza ed efficacia nell’interpretazione.

Alberto Giusta si diploma alla Scuola di recitazione del teatro Stabile di Genova e subito fonda la Compagnia Progetto URT ed in seguito la Compagnia Gank di cui tutt’ora è condirettore. Lavora con i maggiori registi teatrali italiani (Ronconi, Bruni-De Capitani, Sciaccaluga, Zavatteri); al cinema è stato diretto da Silvio Soldini nel film Giorni e Nuvole. Firma la regia di spettacoli teatrali per il Teatro Nazionale di Genova, per il Teatro Libero di Palermo e per la Compagnia Gank; è insegnante di recitazione alla Scuola del Teatro Nazionale di Genova. E’nelle serie televisive Rosy Abate, Don Matteo 11, Un passo dal cielo 4, Che Dio ci aiuti 5, La mafia uccide solo d’estate. Attualmente è in tournée con lo spettacolo “Le regole per vivere” prodotto dal Teatro Ambra Jovinelli di Roma.