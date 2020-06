Albero cade sulla massicciata della ferrovia a Loano | Video

Oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona sono intervenuti a Loano in Via Aurelia 168 in corrispondenza del Torrente Nimbalo per un albero caduto sulla massiciata RFI.

Sulla linea ferroviaria è giunta sul posto la squadra 61 del Distaccamento di Finale e in supporto la Squadra 12 proveniente dalla Centrale di Savona con Operatori SFA (Reparto Fluviale) essendo la zona comprendente il fiume.

Sul posto mediante l’utilizzo di mute sono riusciti ad entrare nel letto del fiume per poi tagliare il grosso tronco e sezionandolo mediante l’utilizzo delle motoseghe hanno liberato il letto del fiume.

Sul posto anche Polizia Municipale Loano.