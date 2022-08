“Alassio tra collina e mare”. Il 13 e il 28 agosto due appuntamenti alla scoperta del territorio tra escursioni e musica.

“Alassio tra collina e mare”, nuove iniziative.

Alassio sempre più meta del wellness

Oltre alle iniziative di Alassio Summer Town, il 13 e il 28 agosto Gesco e Marina offrono due appuntamenti tra collina e mare. In attesa del World Wellness Weekend di settembre

Dal giugno dello scorso anno Alassio ha aderito con entusiasmo al World Wellness Weekend come “City of Wellness” entrando a far parte del circuito internazionale a cui partecipano 129 Paesi nel mondo, votato alla divulgazione della filosofia del well-being.

Lo scorso anno l’adesione si era concretizzata in una serie di iniziative per promuovere e divulgare la cultura del “benessere. Una cultura che qui, nella riviera ligure trova le sue radici.

Ad Alassio, tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 infatti sono nati i primi stabilimenti dedicati all’elioterapia e balneoterapia: luoghi designati a curarsi grazie al clima mite, al mare, al sole e all’aria, in pratica una “vacanza benessere” ante-litteram.

In attesa che a settembre torni il World Wellness Weekend, Alassio consolida la sua vocazione legata al well-being e all’esperienzialità mettendo a punto alcune iniziative per gli ospiti della Città del Muretto.

Angelo Galtieri, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Alassio, aggiunge:

“Dall’esperienza maturata nel corso dell’estate e dal fattivo confronto con Marina di Alassio e con Gesco, le società partecipate del Comune stesso, e con le associazioni attive sul territorio, è scaturito un fitto programma per una due giorni all’insegna del relax e del benessere”.

Alla quotidianità dell’Alassio Summer town con le lezioni gratuite di meditazione, ginnastica e danza sul pontile Bestoso, sabato 13 agosto dalle ore 17 alle ore 19 sarà possibile muovere alla scoperta della collina con “Alassio tra collina e mare” attraversando alcuni dei borghi più antichi della città con una vista mozzafiato sul golfo.

Per concludere, in programma offre in rinfrescante tuffo nell’acqua cristallina e un rigenerante aperitivo “pieds dans l’eau”. (ritrovo alle ore 17 presso l’area verde antistante l’ingresso della Piscina di Alassio in Via Pera)

Domenica 28 agosto l’appuntamento sarà presso il Porto di Alassio, all’alba, alle 6,20 con il Concerto al Sorgere del Sole a cura dell’Associazione Suaviter, per un concerto di musica da camera con un ensemble di otto elementi: violino, violoncello, chitarra e tastiera.

Al termine del concerto sarà servita la tipica colazione ligure, con cappuccino e focaccia

​Per l’escursione guidata è possibile prenotarsi al numero 0182 642846 della Gesco srl; per il Concerto al Sorgere del Sole le prenotazioni sono raccolte dalla Marina di Alassio al numero 0182 645012