Ferragosto per bambini a Bordilandia Park. Per il 15 agosto in programma “La festa del pallone” con sorprese per tutti i piccoli.

Ferragosto per bambini a Bordilandia Park, lunedì.

Il divertimento e le sorprese non si fermano a Bordilandia Park: ogni bambino che farà ingresso al parco giochi riceverà un pallone in omaggio –

Proseguono gli appuntamenti all’insegna del divertimento al parco giochi Bordilandia Park sulla passeggiata a mare di Bordighera (Piazzale Mediterraneo).

Lunedì 15 agosto, a partire dalle 20.45, tra giochi gonfiabili e intrattenimento, è in programma la “Festa del Pallone”, il tradizionale appuntamento per festeggiare Ferragosto in compagnia, in cui i bambini vivranno una serata da protagonisti e riceveranno in omaggio dei palloni (fino a esaurimento scorte).

Le serate di animazione di Bordilandia Park proseguono martedì 23 agosto con il Magic Circus con Mr Paolo e, a concludere la stagione, martedì 30 agosto il ritorno del clown Squilibrio. Bordilandia Park è aperto ogni sera dalle 20.45 alle 24 fino a sabato 10 settembre 2022.

Con i suoi giochi gonfiabili all’avanguardia e le animazioni per ogni fascia d’età, Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere.

Tra le principali attrazioni gonfiabili l’Antica Roma, il divertentissimo Grande WC e il Bruco, accanto alla pista per Baby Car, tiro a segno, tappeto elastico, Waterfun e il percorso nelle palline colorate. Inoltre, la novità di quest’anno: i motoscafi su acqua a forma di animali marini.

Per i più piccoli, è disponibile anche un’area recintata con un prato ecologico, dove i bambini potranno giocare liberamente anche a piedi scalzi, e una zona relax, dove i genitori potranno rilassarsi mentre osservano i bimbi divertirsi.

Per informazioni:

https://www.bordilandiapark.com