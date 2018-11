Alassio, giovedì Gala per gli alunni speciali dell’istituto alberghiero

Una serata dedicata agli alunni speciali dell’istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” è in programma per giovedì sera all’istituto alberghiero di Alassio. Nell’occasione l’amministrazione comunale e la scuola alberghiera sono mobilitati per favorire il diritto allo studio degli alunni diversamente abili in una serata del tutto speciale nella quale i docenti e gli alunni saranno fianco a fianco in cucina e in sala.

“Come da tradizione- ci ha spiegato la dirigente scolastica Simonetta Barile- per onorare l’impegno della scuola a favore degli alunni portatori di disabilità, saranno impegnate le professoresse di matematica, italiano, storia, inglese, francese, geografia, scienze motorie e diritto ai fornelli e ai tavoli per una cena di beneficenza destinata a sostenere il diritto allo studio degli special chef e maître”.

Un evento che vedrà mobilitati docenti, alunni, genitori, personale tecnico, amministrativo e collaboratori scolastici allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica in previsione del 3 dicembre, data che l’ Onu ha stabilito fosse, dal 2006, dedicata alla celebrazione della giornata internazionale delle persone con disabilità.

“ Si tratta- spiega la vice preside Antonella Annitto- di un grande impegno di squadra che negli anni ha visto i tanti alunni con disabilità inserirsi, grazie a laboratori speciali come la caffetteria e la cucina didattica multimediale del “Sorriso”, nei social bar di Alassio, Albenga e Finale Ligure”.

“Un’esperienza straordinaria di comunità educante – conclude la Barile- che, puntando sull’ integrazione di tutti e di ciascuno attraverso la didattica speciale, ha favorito la piena integrazione degli alunni svantaggiati ed al contempo ha esaltato i talenti degli alunni normodotati conquistando premi e riconoscimenti nazionali ed europei”.

Nel corso della serata verranno serviti alcuni piatti tipici di Liguria, Puglia, Emilia Romagna, Provenza e Sicilia, accompagnati dal Pigato e dal Rossese della Riviera Ligure di Ponente dell’Azienda Agricola Guidi Fiorenzo di Ranzo (IM).

L’iniziativa ha avuto anche il sostegno dell’assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Alassio, del Lions Club “Baia del Sole”, di FIDAPA e dello Club Zonta di Alassio-Albenga.

