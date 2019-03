Al via il secondo trimestre Sciorba Mens Sana, martedì i cantautori

Martedì 2 aprile, alle ore 16.30, appuntamento presso Sciorba Bistrot per la presentazione di tutti gli incontri in programma per il trimestre aprile-giugno del progetto Mens Sana. Sarà illustrato, in dettaglio, anche il bellissimo viaggio di 3 giorni a Castell’Arquato e paesi limitrofi con partenza venerdì 31 maggio e una sorpresa per chi frequenta Sciorba già dall’anno scorso.

Dopo questa introduzione, si terrà lo speciale concerto dedicato ai cantautori della Scuola Genovese, con Mauro Mentore alla voce e Francesco Cau alla chitarra. Il pomeriggio sarà concluso con l’aperitivo buffet offerto da MySport a tutti i presenti. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, ma i posti sono limitati quindi si richiede di prenotarsi in reception (tel 010 8380764).