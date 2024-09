Al via i Giovedì in musica a Palazzo Reale dedicati alla classica, ore 17 in via Balbi 10 a Genova. Oggi Elena Belfiore e Massimo De Stefano.

Al via i “Giovedì in musica a Palazzo Reale” che terrà compagnia il pubblico per tutto settembre.

Tornano i giovedì musicali a Palazzo Reale a Genova. Per il mese di settembre la proposta è dedicata alla classica con un programma vario ed emozionante per ogni settimana.

Dopo il grande successo della rassegna di luglio con il jazz è la volta di assaporare grandi compositori come Paganini, Debussy e altri attraverso il talento di straordinari musicisti e cantanti.

Un ciclo di appuntamenti fra cultura e musica dove il Palazzo apre le porte alle visite accogliendo poi i suoi ospiti per i concerti che, come in luglio, sono a cura di Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Una scelta accurata che saprà soddisfare e coinvolgere il pubblico.

Prima data giovedì 5 settembre alle ore 17 con il concerto “SUONI E VISIONI (le emozioni prodotte dai suoni…viaggiano e si tramutano in fantasia)” che vedrà protagonisti il mezzosoprano ELENA BELFIORE e il pianista MASSIMO DE STEFANO. Si esibiranno sulle musiche di Berlioz, Quilter e Ronald.

Prima e dopo il concerto è possibile visitare il Palazzo genovese.

MAGGIORI INFORMAZIONI:

Palazzo Reale, Via Balbi 10, Genova

Ingresso a Palazzo €6 a persona che include la visita

Card annuali MNG e aventi diritto —> INGRESSO GRATUITO

Ingresso ai concerti è a OFFERTA LIBERA in favore di Associazione Musicamica

Info e prenotazioni concerti 3396531632

ass.musicamica.ge@gmail.com / www.giovannasavino.it

IL CALENDARIO DEI CONCERTI:

Giovedì 5 settembre ore 17.00

“Suoni e Visioni”

(Le emozioni prodotte dai suoni..viaggiano e si tramutano in fantasia)

con ELENA BELFIORE e MASSIMO DE STEFANO – Mezzosoprano e Pianoforte

Giovedì 12 settembre ore 17.00

“Il percorso Paganiniano”

(Il violino di Paganini…la musica a Genova)

con OLEKSANDR PUSHKARENKO – Violino

Giovedì 19 settembre ore 17.00

“Trame d’incanti parigini”

(Simbolismo e romanticismo francese nel binomio violino e pianoforte)

Con MARTA TORTIA e CLARISSA CARAFA – Violino e Pianoforte

Giovedì 26 settembre ore 17.00

“Ricercare”

(Repertorio cameristico dal Barocco ai nostri giorni)

Con CHRISTIAN COCOLICCHIO e ALEX MALTAURO – Chitarre classiche

