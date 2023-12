Al via fino al 23 il Villaggio di Natale, mercatino a tanto altro da Music For Peace

La sede di Music for Peace a Genova in Via Balleydier 60 (sotto l’Elicoidale a Sampierdarena) è aperta a tutti. Ad oggi la sede è il punto di riferimento delle attività dell’Associazione, dove si svolgono le riunioni dei volontari, vengono prese decisioni ma non solo.

Da ieri al 23 dicembre “che Stella”, “Il Villaggio di Natale” aperto dalle ore 12 alle 00, un mercatino con prodotti di artigianato, concerti, spettacoli, incontri, animazione, laboratori ed eventi sportivi, pausa pranzo, aperitivi e cena, animazione per bambini

E’ un luogo dove si può condividere, informarsi, divertirsi, chiedere aiuto. Un luogo dove affluiscono diverse culture, religioni, usanze, tradizioni, dove la diversità non è differenza, ma valore aggiunto. Un posto per tutti, pensato per accogliere le persone. C’è un teatro, un campo sportivo, una sala conferenze, 2 terrazze panoramiche, alberi e piante. Un luogo inaspettato tra la Lanterna e il Porto di Genova. Tutti sono i benvenuti per divulgare la solidarietà, la pace, il rispetto, lo scambio di culture e tutto quello che può renderci insieme cittadini del mondo.

I numeri: 5 tonnellate mensili di generi di prima necessità alle famiglie sul territorio locale. 1780 tonnellate di generi di prima necessità distribuiti nel mondo 4.000 m2 di sede riqualificata con materiale di riciclo e recupero. Oltre 30 interventi di emergenza in varie parti del Mondo.

MfP racoglie farmaci e medicali: antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, pannoloni, stampelle, sedie a rotelle, comode, deambulatori, attrezzature varie.

Alimenti non deperibili: tonno, miele/ marmellata, zucchero, riso, pelati, legumi, farina, pasta, biscotti

Prodotti per l’infanzia: omogeneizzati, latte in polvere, biscotti per la crescita

Materiale didattico: quaderni piccoli, quadernoni, penne, matite, pennarelli, gomme, temperini, matite colorate

Igiene personale: dentifrici, spazzolini da denti, saponette, bagnoschiuma, sapone per il bucato a mano

Per info e contatti: Music for Peace, Via Balleydier, 60, 16149 Genova, tel. 010-8572540, mail info@musicforpe ace.it, web www.musicforpe ace.it

