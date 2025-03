Al Teatro Garage lo spettacolo La voce a te dovuta

Sul tema della violenza sulle donne. Un’esperienza teatrale intensa e partecipativa, tra poesia e testimonianze dal vivo

Sabato 22 marzo 2025, alle ore 21, il Teatro Garage di Genova ospita “La voce a te dovuta”, uno spettacolo intenso e coinvolgente che affronta il tema della violenza sulle donne. Prodotto da Piccola Città Teatro, con drammaturgia di Sharon Amato e regia di Ettore Nigro, lo spettacolo vede in scena Anna e Clara Bocchino, due attrici gemelle capaci di dare voce a una narrazione potente e toccante.

L’evento fa parte della Rassegna “G.E.T – Giovani Eccellenze Teatrali”, un progetto dell’associazione La Chascona, realizzato in collaborazione con il Teatro Garage, che porta in scena le migliori compagnie emergenti del panorama teatrale italiano. “La voce a te dovuta” è stato inoltre finalista al Nest – Napoli Est Teatro Inventaria 2023, confermando il valore artistico e sociale dell’opera.

Un podcast teatrale che dà voce alle vittime

Le protagoniste, Anna e Clara, sono due sorelle gemelle che, attraverso la creazione di un podcast, cercano di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere. Dichiarano di provenire dal futuro, precisamente dall’anno 2178, e raccontano che l’umanità è destinata all’estinzione perché, tra il 2018 e il 2030, il livello di violenza sulle donne ha raggiunto il suo apice.

Questa visione distopica si ispira alla teoria di Universo 25, elaborata dall’etologo statunitense John Calhoun nel 1968, che evidenziava come, in condizioni di sovraffollamento, il comportamento degli esseri viventi degeneri fino all’autodistruzione. Il parallelismo con la società attuale è spunto di riflessione per il pubblico, che è chiamato a partecipare attivamente.

Un teatro interattivo: poesia, testimonianze e coinvolgimento del pubblico

“La voce a te dovuta” si distingue per la sua dimensione interattiva e partecipativa: gli spettatori in sala possono scrivere testimonianze anonime, che verranno lette e interpretate dalle attrici nel corso della rappresentazione. Ogni racconto viene accompagnato da una poesia dedicata, trasformando lo spettacolo in un momento di cura e condivisione emotiva.

La scenografia è essenziale ma d’impatto: un tavolo, due sedie, due microfoni e proiezioni video, elementi che ricreano lo spazio intimo di una trasmissione radiofonica, dove la voce diventa protagonista assoluta. L’udito e l’ascolto si trasformano in strumenti di riflessione collettiva, rendendo il pubblico parte attiva dello spettacolo.

Un’occasione per riflettere e sensibilizzare

Attraverso un linguaggio innovativo e una narrazione che fonde teatro e nuove tecnologie, “La voce a te dovuta” si propone come un’esperienza teatrale unica, capace di sensibilizzare sulla violenza di genere e sulle sue conseguenze nella società.

Dove: Teatro Garage, Genova

Quando: Sabato 22 marzo 2025, ore 21